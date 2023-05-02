Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Все побежали к Юдашкину»: певец Юлиан обвинил Пугачеву в предательстве Зайцева из-за смены модельера

Лейла Алиева
Общество
«Все побежали к Юдашкину»: певец Юлиан обвинил Пугачеву в предательстве Зайцева из-за смены модельера
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева предала модельера Вячеслава Зайцева, заменив его знаменитые балахоны на мини-юбки от Валентина Юдашкина. Об этом заявил певец Юлиан.

— Его предали фактически все артисты, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину. В том числе Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркнули достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки, — отметил он.

По словам артиста, Зайцева задел поступок Примадонны, однако он старался не показывать этого. Позже певица наладила связь с модельером, но о теплых отношениях, как раньше, речи уже не было, пишет StarHit.

Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванного язвой желудка.

Алла Пугачева почтила память российского и советского художника-модельера и поблагодарила его за все, что он для нее сделал.

Друг модельера сообщил, что сын Зайцева Егор так и не смог проститься с мэтром моды. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил Егора руководителем Дома моды.

Знаменитости Вячеслав Зайцев Смерть
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Все мнения
О проекте