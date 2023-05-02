«Все побежали к Юдашкину»: певец Юлиан обвинил Пугачеву в предательстве Зайцева из-за смены модельера

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева предала модельера Вячеслава Зайцева, заменив его знаменитые балахоны на мини-юбки от Валентина Юдашкина. Об этом заявил певец Юлиан.

— Его предали фактически все артисты, с которыми он работал. Все побежали к Юдашкину. В том числе Пугачева. А ведь именно Слава придумал ей знаменитые балахоны, которые скрывали все недостатки фигуры, подчеркнули достоинства. Но Алла ушла к Юдашкину, стала носить короткие юбки, — отметил он.

По словам артиста, Зайцева задел поступок Примадонны, однако он старался не показывать этого. Позже певица наладила связь с модельером, но о теплых отношениях, как раньше, речи уже не было, пишет StarHit.

Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванного язвой желудка.

Алла Пугачева почтила память российского и советского художника-модельера и поблагодарила его за все, что он для нее сделал.

Друг модельера сообщил, что сын Зайцева Егор так и не смог проститься с мэтром моды. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил Егора руководителем Дома моды.