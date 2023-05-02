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Путин установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Лейла Алиева
Общество
Путин установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. Соответствующий указ, подписанный во вторник, 2 мая, опубликован на портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу распоряжение «О праздновании Дня молодежи», подписанное в июне 1993 года. Новый указ вступает в силу со дня его подписания.

Недавно Путин подписал указ о проведении в феврале — марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Теперь правительство должно разработать меры для подготовки и проведения фестиваля, а также найти источники финансирования. Кроме того, оно будет обязано организовать освещение мероприятия в СМИ.

Помимо этого, Владимир Путин поручил провести в 2023–2024 годах на ВДНХ международный экономический форум «Россия». Согласно указу, данное мероприятие должно быть проведено в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики: промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры.

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