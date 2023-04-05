Путин подписал указ о проведении в 2024 году Всемирного фестиваля молодежи

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи. Документ опубликовали в среду, 5 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в течение трех месяцев правительство должно разработать меры для подготовки и проведения фестиваля, а также найти источники финансирования. Кроме того, оно будет обязано организовать освещение мероприятия в СМИ.

Документом также определены участники оргкомитета фестиваля. Его главой станет заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, следует из текста указа.

Помимо этого, 30 марта Владимир Путин поручил провести в 2023–2024 годах на ВДНХ международный экономический форум «Россия». Согласно указу, данное мероприятия должно быть проведено в целях демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики: промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры.