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Приметы и советы

Пьяного водителя с поддельными документами на имя Бориса Джонсона поймали в Нидерландах

Лейла Алиева
В мире
Пьяного водителя с поддельными документами на имя Бориса Джонсона поймали в Нидерландах
Фото: flickr/number10gov

В нидерландском городе Гронинген задержали пьяного водителя с украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает портал Аutoblog.nl.

Сотрудники полиции остановили автомобиль мужчины, заметив, что он находится в нетрезвом состоянии. Во время обыска они обнаружили поддельные украинские водительские права на имя Бориса Джонсона. При этом на документе было фото экс-премьера Великобритании, его дата и место рождения, а срок действия прав должен был истечь в 3000 году.

В результате водитель был арестован, поддельные права также изъяли, пишет Аutoblog.nl.

В ноябре прошлого года с поддельными правами попалась «Мисс Максим — 2012» Карина Гурина. Уточняется, что девушку остановили сотрудники ГИБДД во время ее очередного визита в Россию. 31-летняя модель сама сообщила, что ее права поддельные. Теперь она находится под подпиской о невыезде.

Также в прошлом году стало известно о задержании другого водителя с поддельными правами, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД. Так, 23-летнего мужчину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы на Волгоградском проспекте. При проверке документов выяснилось, что предъявленные водительские права являются фальшивыми.

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