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Bloomberg: Спикер Конгресса США «резко обменялся мнениями» с российским журналистом

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: Спикер Конгресса США «резко обменялся мнениями» с российским журналистом
Фото: shutterstock

Во время официального визита в Израиль спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Кевин Маккарти резко ответил на вопрос журналиста одного из российских информационных агентств. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что журналист задал вопрос о продолжении помощи США Украине. Он спросил, собирается ли Вашингтон сократить объем поддержки Киева.

— Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной. Мы будем продолжать поддержку, — приводит слова Маккарти Bloomberg.

Агентство не раскрыло, в каком именно российском издании работал журналист.

О продолжении поддержки Киева ранее заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель, комментируя атаки украинских беспилотников на российские объекты. Речь шла о помощи в действиях Украины и привлечении Москвы к ответственности за начало специальной военной операции.

Оружие, которое Киеву поставляет Берлин, не должно применяться для атак по территории России, и в ФРГ за этим будут следить, подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

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