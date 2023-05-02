В Госдепе США отреагировали на атаки БПЛА на объекты в Брянской области и Крыму

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Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать Украине поддержку в ее действиях и привлечении Москвы к ответственности за начало специальной военной операции. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Он ответил на вопрос о позиции Госдепа по вопросу последних атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины на объекты в России.

— Я думаю, что очень, очень важно, чтобы все мы здесь вместе помнили, что одна страна агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы другой, — приводит слова Пателя сайт Госдепа США.

Накануне системы ПВО сбили один беспилотник в районе бухты Севастополя, еще один аппарат уничтожили над Крымом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. До этого БПЛА начали атаку на Севастополь, которую отбивали силы флота. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил об одном сбитом беспилотнике на западе полуострова.

Аналогичная ситуация произошла ночью 24 апреля. Черноморский флот отражал атаку надводных беспилотников в Севастополе. Позже российская армия ликвидировала угрозу.