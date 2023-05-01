Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

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Системы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе бухты Севастополя, еще один беспилотник уничтожили над Крымом. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— При попытке подлета к Севастопольской бухте силами ПВО был сбит беспилотник. Второй беспилотник, о котором сообщают некоторые СМИ, — был сбит над территорией Республики Крым. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, — заявил он.

Сейчас силы региона тщательно контролируют ситуацию в небе, написал Развожаев в своем Telegram-канале.

До этого Развожаев сообщил, что беспилотные летательные аппараты начали атаку на Севастополь, которую отбивают силы флота. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил об одном сбитом беспилотнике на западе полуострова.

Аналогичная ситуация произошла ночью 24 апреля. Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражал атаку надводных беспилотников в Севастополе. Позже российская армия ликвидировала угрозу.

Также в Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.