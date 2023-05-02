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Бочкарев: Променад в скандинавском стиле появится на Симоновской набережной

Евгений Силаев
Город
Бочкарев: Променад в скандинавском стиле появится на Симоновской набережной
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В рамках благоустройства Симоновской набережной планируется создание променада в скандинавском стиле с зонами отдыха и велодорожками. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на протяжении всего реконструируемого участка будут размещены деревья и кустарники. Кроме того, вдоль променада расположатся кафе и террасы. Бочкарев подчеркнул, что общая площадь благоустроенной территории составит около шести тысяч квадратных метров.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила: помимо реконструкции набережной, планируется создать закрытый внутренний двор.

— Во дворе планируется разбить парк с редким северным ландшафтом, обустроить детские плейхабы, сконструированные по принципам нейродинамики, спортивные и досуговые зоны, а также площадка для выгула домашних питомцев, — рассказала Пятова.

По ее словам, застройщики уделяют внимание благоустройству территорий строительных пространств. В будущем они смогут стать центрами притяжений.

Также Бочкарев сообщил о том, что годовой план ввода недвижимости в эксплуатацию выполнен более чем на 50 процентов. В частности, речь идет о 2,1 миллиона квадратных метрах жилья.

Строительство Благоустройство Андрей Бочкарев
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