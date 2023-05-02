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Приметы и советы

Россияне предложили заменить Tinder на «Знакомства — и точка»

Евгений Силаев
Общество
Россияне предложили заменить Tinder на «Знакомства — и точка»
Фото: Pixabay

Пользователи социальных сетей предложили создать приложение «Знакомства — и точка», которое сможет заменить ушедший из России Tinder.

Большинство пользователей отметили, что они не жалеют из-за ухода Tinder. По их словам, в приложении сложно было найти пару.

Другие отметили, что пришло время знакомиться «по-старинке». В свою очередь, женатые люди, по их мнению, будут сидеть дома с детьми, «а не на сайтах этих».

Нашлись и те, кто предложил заменить Tinder отечественным аналогом. Самые инициативные пользователи предложили варианты названий.

— У нас так рождаемость еще больше снизится. Обязательно нужно создавать какие-нибудь «Знакомства — и точка», — пишут пользователи.

Американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder и другие приложения для знакомств, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете.

На этом фоне отечественный онлайн-сервис «Мамба» ожидает рост собственной аудитории.

«Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой, где теперь молодежи общаться и искать свою любовь. По ее словам, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.

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