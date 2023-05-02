«Закрыть немедленно эту грязь»: зрители потребовали прогнать Соседова с телевидения

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Зрители потребовали закрыть программу «За гранью» на НТВ, которую ведет музыкальный критик Сергей Соседов. По мнению россиян, телеведущий недостойно ведет себя в эфире.

Многие зрители считают, что под видом благородных целей шоумен просто копается в грязном белье героев передачи. И вместо помощи попавшим в беду людям Соседов накручивает рейтинги, отбивая заработную плату.

Читатели Дзен-канала «КиноВояж и не только» обрушились на знаменитость с негодованием и гневом. Они потребовали прогнать его с федерального канала, сообщает «Экспресс газета».

«Закрыть немедленно эту грязь»; «Это просто отвратительно. Гнусно и мерзко»; «Что делает Соседов на телеканале? Абсурд», — написали пользователи.

В феврале Сергей Соседов заявил, что жизнерадостные фото и видео, которые певица Алла Пугачева публикует из Израиля, не отражают истинной ситуации с ее здоровьем. Он уверен, что артистка якобы тяжело больна и постоянно посещает медиков. Соседов также заметил, что Примадонна давно запустила свои связки и виновата в нынешних проблемах с голосом сама.