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Два человека погибли при столкновении мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
Москва, Зеленоград, Фирсановское шоссе Карта всех событий
Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в Зеленограде. Об этом в среду, 3 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли.
ДТП случилось на Фирсановском шоссе.
Еще одна авария произошла на внешней стороне 57-го километра МКАД — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек пострадал, его доставили в больницу.
2 мая на внутренней стороне 28-го километра МКАД (съезд на Липецкую улицу) столкнулись две грузовые машины. Полностью был перекрыт съезд на Липецкую улицу в сторону области.
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