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Два человека погибли при столкновении мотоцикла и автомобиля в Зеленограде

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека погибли при столкновении мотоцикла и автомобиля в Зеленограде
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Зеленоград, Фирсановское шоссе Карта всех событий

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись в Зеленограде. Об этом в среду, 3 мая, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли.

ДТП случилось на Фирсановском шоссе.

Еще одна авария произошла на внешней стороне 57-го километра МКАД — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП один человек пострадал, его доставили в больницу.

2 мая на внутренней стороне 28-го километра МКАД (съезд на Липецкую улицу) столкнулись две грузовые машины. Полностью был перекрыт съезд на Липецкую улицу в сторону области.

Автомобили столкновение Мотоциклы Зеленоград Москва
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