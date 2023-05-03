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Приметы и советы

Муцениеце записала странное видео после новости о рождении ребенка у Прилучного

Юлия Курганова
Общество
Муцениеце записала странное видео после новости о рождении ребенка у Прилучного
Фото: Youtube / Galich Ida

Во вторник, 2 мая, стало известно, что актерская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали родителями. Они пять дней скрывали радостное событие. Малыш у них родился еще 28 апреля. После того, как супруги разместили видео с радостным событием в соцсети, экс-жена артиста Агата Муцениеце странно отреагировала на эту новость.

Звезда озадачила своих подписчиков такой реакцией. Она записала видео под грустную музыку и призналась в любви Москве, а на ее глазах были заметны слезы. Многие поклонники актрисы уверены, что она расстроена пополнением в семье Прилучного, передает «Popcake».

В августе прошлого года звезда сериала «Мажор» женился на актрисе Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности молодой супруги Прилучного. В феврале 2023 года пара перестала скрывать то, что их семья ждет пополнения.

18 февраля Брутян в честь своего дня рождения опубликовала на своей странице в соцсетях видеоролик, где предстала с округлившимся животом.

При этом Агата Муцениеце рассказала, что предпринимала попытки подружиться с новой избранницей Павла Прилучного. Но ее инициатива потерпела неудачу.

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