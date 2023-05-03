Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц запустили в Москве

Араз Салехов
Город
Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц запустили в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц запустили в Москве. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Флагманские центры — новое слово в медицине, и я рад, что благодаря виртуальному туру у каждого человека появилась возможность все это увидеть, — заявил заместитель главного врача по экстренной помощи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.

Горожанам уже доступны экскурсии по флагманским центрам Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участники экскурсий пройдут по всем этажам новых объектов — от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, до диагностических отделений.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.

Медицина Москва Экскурсии
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте