Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц запустили в Москве. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

— Флагманские центры — новое слово в медицине, и я рад, что благодаря виртуальному туру у каждого человека появилась возможность все это увидеть, — заявил заместитель главного врача по экстренной помощи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Фархад Навзади.

Горожанам уже доступны экскурсии по флагманским центрам Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участники экскурсий пройдут по всем этажам новых объектов — от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, до диагностических отделений.

Недавно глава города Сергей Собянин рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.