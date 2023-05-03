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«Нельзя выдавать себя»: Лазарев ответил тем, кто заподозрил его в обмане на шоу «Маска»

Лейла Алиева
Общество
«Нельзя выдавать себя»: Лазарев ответил тем, кто заподозрил его в обмане на шоу «Маска»
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Завершился четвертый сезон шоу «Маска», в котором победу разделили между двумя артистами — Сергеем Лазаревым и Димой Биланом. Первому искусно удалось запутать публику и после снятия маски зрители начали подозревать его в обмане.

По мнению некоторых фанатов, Лазарев использовал голос другого человека или при помощи технических возможностей улучшил свой. Сам артист подозревал, что его могут обвинить в обмане и подготовил ответ.

— Я всегда записывал себя в студии на видео! Потому что знал: найдутся те, кто не поверит, что это я пою, начнут выдвигать теории заговоров. Работа в студии и поиск голоса — очень кропотливый труд! Нельзя выдавать себя ни интонацией, ни артикуляцией!, — написал он в своем личном блоге.

Певец IVAN, скрывавший свою личность под костюмом Гусеницы, покинул проект прямо перед его окончанием. Несмотря на уход из шоу, певец не расстроен. Он признает, что участие в проекте отнимало у него слишком много его сил и энергии.

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