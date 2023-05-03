«Настоящий творец»: Путин направил соболезнования родным Юдашкина
Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина. Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба Кремля.
— Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов. Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей, — говорится в телеграмме.
В ней же российский лидер добавил, что Юдашкин своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства.
Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.
Прощание с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище Москвы.
Возле Дома моды после смерти Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте появились цветы, а также портрет модельера. Его установили на входе в Дом моды. Ниже фотографии поклонники положили орхидеи, а в брендированный дизайнерский сапог поставили шесть белых цветов.