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«Коммерсантъ»: В Минздраве подготовили фразы для разговора врачей с собравшимися на аборт

Араз Салехов
Общество
«Коммерсантъ»: В Минздраве подготовили фразы для разговора врачей с собравшимися на аборт
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Министерство здравоохранения разработало единые речевые модули для разговора акушеров-гинекологов с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Как выяснилось, программа направлена «на повышение охвата психологической помощью женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, и мотивации в сторону материнства».

К примеру, решившим оставить ребенка врач может сказать «Я очень рад(а) за вас. Это правильное решение». Если девушка сомневается или намерена прервать беременность, акушер должен сказать: «Подумайте, не спешите. Я вас направлю на консультацию к психологу, а после жду снова», передает «Ъ».

В начале февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что за последние 10 лет в России снизилось число абортов более чем вдвое. Таких показателей удалось добиться благодаря доабортным консультациям.

В Минздраве России заявили, что необходимо законодательно ограничить возраст женщины для рождения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Специалисты считают, что 35–40 лет — это предельный возраст для ВРТ. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, нужно ли вводить такое ограничение.

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