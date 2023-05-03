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Захарова: Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая

Полина Пашкина
Общество
Захарова: Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет в Москве 5 мая
Фото: МИД РФ

Новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве с представителями ООН. Об этом в среду, 3 мая, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Для обсуждения зерновой сделки в столицу прибудет генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

— Наши оценки выполнения меморандума Россия — ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил, что 5 мая планируется провести встречу делегаций Москвы, Анкары и Киева по обсуждению зерновой сделки.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

Мария Захарова Москва ООН МИД РФ
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