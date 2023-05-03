Минобороны Турции: Москва, Анкара и Киев планируют встречу по зерновой сделке 5 мая
В Стамбуле 5 мая планируется провести встречу делегаций Москвы, Анкары и Киева по обсуждению зерновой сделки. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
— В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран, — отметил он.
Глава турецкой национальной обороны добавил, что стороны благосклонно относятся к продлению зерновой сделки, передает РИА Новости.
27 апреля Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы зернового соглашения.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.