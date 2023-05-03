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Минобороны Турции: Москва, Анкара и Киев планируют встречу по зерновой сделке 5 мая

Лейла Алиева
В мире
Минобороны Турции: Москва, Анкара и Киев планируют встречу по зерновой сделке 5 мая
Фото: Unsplash

В Стамбуле 5 мая планируется провести встречу делегаций Москвы, Анкары и Киева по обсуждению зерновой сделки. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

— В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран, — отметил он.

Глава турецкой национальной обороны добавил, что стороны благосклонно относятся к продлению зерновой сделки, передает РИА Новости.

27 апреля Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы зернового соглашения.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

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