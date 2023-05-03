Ряд улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта 4 мая

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

В четверг, 4 мая, несколько улиц в центре Москвы закроют для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Так, с 16:30 движение закроют на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Через час — на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

С 22:30 нельзя будет проехать по улицам Большая Садовая, Новый Арбат и по Большому Каменному мосту, с 23:30 будут перекрыты Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, а также участок Садового кольца и Волгоградский проспект.

Помимо этого, с 16:30 4 мая до 3:00 5 мая будет организовано двустороннее движение в переулках Маяковского и Марксистский, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В этом году в столице пройдет несколько репетиций парада, который посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Где будут временные дорожные перекрытия и ограничения — в материале «Вечерней Москвы».

Также схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.