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Песков: Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки

Полина Пашкина
В мире
Песков: Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки
Фото: администрация президента РФ

Москва заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки. При этом речи об увеличении числа ее участников не идет. Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, контакты по этому вопросу продолжатся. Однако оценить реализацию и возможность продления сделки сейчас проблематично.

— Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного, — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия, несмотря на готовность к выполнению условий сделки, не будет делать ничего противоречащего собственным интересам, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве с представителями ООН. Для обсуждения зерновой сделки в столицу прибудет генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

Дмитрий Песков ООН Россия
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