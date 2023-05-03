Песков: Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки

Фото: администрация президента РФ

Москва заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки. При этом речи об увеличении числа ее участников не идет. Об этом в среду, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, контакты по этому вопросу продолжатся. Однако оценить реализацию и возможность продления сделки сейчас проблематично.

— Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного, — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Россия, несмотря на готовность к выполнению условий сделки, не будет делать ничего противоречащего собственным интересам, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что новый раунд консультаций по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве с представителями ООН. Для обсуждения зерновой сделки в столицу прибудет генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.