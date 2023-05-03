Снос связанных с историей России памятников упростили на Украине

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Законопроект, который упрощает процесс демонтажа связанных с Российской империей и Советским Союзом памятников, приняли в Верховной раде Украины. Об этом в среду, 3 мая, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Законопроект получил название «АнтиПушкин». Его разработали в Министерстве культуры.

— Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии, — сообщил Ткаченко в социальных сетях, передает РИА Новости.

В конце декабря рабочие в Одессе провели работы по демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Это возмутило читателей британского издания Daily Mail. Они отметили, что действия украинцев похожи на поведение представителей движения Black Lives Matter, которые также сносили памятники.

Во вторник, 25 апреля, правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести памятник русскому поэту Александру Пушкину в городе, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 Мая.