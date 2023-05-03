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Аскольд Запашный выразил слова поддержки пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту

Полина Пашкина
Город
Аскольд Запашный выразил слова поддержки пришедшим на пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

Артист отметил, что если такие встречи действительно могут помочь будущим военнослужащим с точки зрения мотивации, то Запашный готов делать все от него зависящее.

— Мы с братом понимаем, что психологическая помощь тоже имеет большое значение, так что все, что касается нашей помощи на «гражданке»? — безусловно, это очень важно, — подчеркнул Запашный.

Он добавил, что также посещает госпитали и реабилитационные центры, чтобы поддержать участников специальной военной операции.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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