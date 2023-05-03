Эксперт Шлома заявил о дефиците ликвидного жилья на вторичном рынке недвижимости в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве на рынке вторичной недвижимости быстро продаются квартиры по рыночной стоимости, что приводит к дефициту ликвидного предложения. Об этом в среду, 3 мая, сообщил директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

По его словам, наиболее удачные предложения быстро продаются по рыночной стоимости. Из-за этого на рынке остаются более дорогие варианты, на которые и ориентируются новые продавцы.

Шлома отметил, что спрос на недвижимость в столице остается высоким. При этом роста интереса к квартирам не наблюдается.

— Согласно статистике компании, в апреле он на пять процентов снизился от мартовского значения — вероятно, как раз по причине того, что сократилось число «вкусных» предложений с низкими ценами. С другой стороны, по нашим наблюдениям, покупатели стали реже торговаться: если раньше любой из них рассчитывал на торг и практически каждый получал скидку, то теперь этот маневр зачастую не срабатывает, — рассказал Шлома «Известиям».

По данным экспертов, в Москве за месяц вдвое увеличился спрос на апартаменты. Средняя их стоимость составляет 22,1 миллиона рублей. Самый бюджетный вариант апартаментов среди округов доступен в ЮВАО, где стоимость лота составила 10,7 миллиона рублей. Самым дорогим округом остается ЦАО — 68 миллионов рублей.