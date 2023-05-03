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Приметы и советы

Москвичам рекомендовали пересесть на метро днем 4 мая

Евгений Силаев
Город
Москвичам рекомендовали пересесть на метро днем 4 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В четверг, 4 мая, с 15:00 в центре Москвы ожидается сильное затруднение движения, водителям рекомендуется пересесть на метро. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Основные затруднения будут на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Тверской и Новый Арбат, а также на городских набережных.

— Если поездку в центр не отменить, то быстрее на метро. Так вы сэкономите время в пути, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

4 мая ожидаются перекрытия движения на нескольких улицах Москвы. Проезд транспорта будет закрыт с 16:30 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара.

С 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке. Водителям рекомендуется использовать другие маршруты.

Схему движения транспорта с 11 мая также изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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