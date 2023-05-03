Трамваи не будут ходить по Краснобогатырской улице в выходные

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 6 по 8 мая, а также с 13 по 14 мая не будут ходить трамваи по Краснобогатырской улице. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В эти дни изменится ряд маршрутов. В частности, трамваи №7 будут следовать через Большую Оленью улицу, вместо метро «Преображенская площадь» и Стромынки.

Из маршрута №11 исключат Краснобогатырскую улицу. Вместо нее транспорт будет следовать через Богородское, метро «Бульвар Рокоссовского» и Халтуринскую улицу.

В свою очередь, трамвай №46 вместо Богородского и Краснобогатырской улицы пойдет через Халтуринскую улицу. Отмечается, что изменения связаны с ремонтом трамвайного узла у Богородского храма.

— В Богородском вместо трамваев в эти дни пользуйтесь автобусами 80, 86 и 311, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.

Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.