Трамваи не будут ходить по Краснобогатырской улице в выходные
С 6 по 8 мая, а также с 13 по 14 мая не будут ходить трамваи по Краснобогатырской улице. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В эти дни изменится ряд маршрутов. В частности, трамваи №7 будут следовать через Большую Оленью улицу, вместо метро «Преображенская площадь» и Стромынки.
Из маршрута №11 исключат Краснобогатырскую улицу. Вместо нее транспорт будет следовать через Богородское, метро «Бульвар Рокоссовского» и Халтуринскую улицу.
В свою очередь, трамвай №46 вместо Богородского и Краснобогатырской улицы пойдет через Халтуринскую улицу. Отмечается, что изменения связаны с ремонтом трамвайного узла у Богородского храма.
— В Богородском вместо трамваев в эти дни пользуйтесь автобусами 80, 86 и 311, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5с4 позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.
Также в столице оборудуют 30 трамвайных стрелок умной системой управления. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее. Городские власти собираются обеспечить все стрелки умной системой управления до конца 2025 года.