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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию после успешного выхода в открытый космос, который длился более 7 часов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме осудил попытку киевского режима атаковать Московский Кремль. Он также отметил, что российские службы безопасности работают крайне эффективно.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением для сербского правительства обсудить возможность понижения минимального порога уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

СК РФ возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как стало известно о нападении на здание российского консульства в финском городе Мариехамн.

Конфликт на территории Украины постепенно подходит к концу, даже если киевские власти постоянно заявляют о контрнаступлении и действительно его планируют. Об этом в своем Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.