Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 4 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 4 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию после успешного выхода в открытый космос, который длился более 7 часов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме осудил попытку киевского режима атаковать Московский Кремль. Он также отметил, что российские службы безопасности работают крайне эффективно.

Президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением для сербского правительства обсудить возможность понижения минимального порога уголовной ответственности с 14 до 12 лет.

СК РФ возбудит дело после нападения на российское консульство в Мариехамне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как стало известно о нападении на здание российского консульства в финском городе Мариехамн.

Конфликт на территории Украины постепенно подходит к концу, даже если киевские власти постоянно заявляют о контрнаступлении и действительно его планируют. Об этом в своем Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака.

Космос Александр Бастрыкин Венесуэла Следствие
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Все мнения
О проекте