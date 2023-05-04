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Диетолог Королева рассказала про ягоду, улучшающую работу мозга в пожилом возрасте

Араз Салехов

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Еда
Общество
Диетолог Королева рассказала про ягоду, улучшающую работу мозга в пожилом возрасте
Фото: pixabay.com

Черника хорошо влияет на работу мозга, а также понижает артериальное давление. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза, — сказала она.

По ее мнению, такая ягода полезна для людей пожилого возраста с проблемами здоровья: в частности, черника помогает укрепить сосудистую стенку, передает «Москва 24».

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой простой продукт поможет пожилым людям укрепить сосуды. По ее словам, пожилым людям следует включать зеленый лук в свой рацион. Все дело в том, что этот простой и привычный для многих продукт помогает пенсионерам укрепить стенки сосудов, которые практически полностью состоят из коллагена.

Также Соломатина отметила, что вишневый сок является самым полезным для пожилых людей, так как в нем содержится гормон сна мелатонин.

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