В МИД РФ предупредили Украину и ее союзников о последствиях контрнаступления ВСУ

Фото: МИД РФ

Поддержка Западом контрнаступления Украины и снабжение ВСУ современным оружием приведет только к эскалации конфликта и большему кровопролитию. Об этом в четверг, 4 мая, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

— Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют, — сказал он в интервью «Известиям».

Галузин добавил, что российские военные готовы к любому развитию событий.

Бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, в настоящее время наблюдается активизация сил противника на линии боевого соприкосновения.

Однако у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по этому поводу другое мнение. Так, американский политик считает, что украинская армия начнет контрнаступление лишь в ближайшие недели.