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Приметы и советы

Henkel завершила продажу своих активов в России

Араз Салехов
Общество
Henkel завершила продажу своих активов в России
Фото: shutterstock

Немецкая компания Henkel AG завершила продажу своих активов в России. Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

— 20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в РФ консорциуму местных финансовых инвесторов, — говорится в сообщении.

Как сообщает сайт компании, цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро). Транзакция по покупке уже совершена. Напомним, что Henkel специализируется на производстве бытовой и промышленной химии.

В конце апреля финансовый директор компании Марко Свобода заявил, что Henkel планирует через несколько лет выкупить обратно свои активы в России.

В апреле 2022 года Henkel объявила о прекращении бизнес-деятельности в России на фоне спецоперации на Украине. При этом в компании отметили, что 2500 сотрудников Henkel в РФ временно продолжат работу на предприятии.

Позднее российское подразделение бренда Henkel, которое с начала 2023 года ведет деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, приступила к русификации своих продуктов.

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