Newsweek: Армия США вскоре может появиться на базах у границы России с Финляндией

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Солдаты американской армии могут появиться на базах у границы России с Финляндией. Об этом сообщает Newsweek.

Это произойдет в том случае, если Хельсинки и Вашингтон подпишут новое соглашение о сотрудничестве в оборонительной сфере. В таком случае американцам также разрешат разместить технику на территории Финляндии и инвестировать в инфраструктуру за счет средств Пентагона.

— Самое главное то, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с США во всех областях безопасности и при этом в короткие сроки, — заявил представитель министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелль.

В издании напомнили, что договор об оборонном сотрудничестве обсуждается с прошлой осени.

5 апреля правительство Финляндии на пленарном заседании приняло постановление о Североатлантическом договоре. Принятие постановления завершает процесс утверждения членства в НАТО на национальном уровне.

4 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.