Newsweek: Армия США вскоре может появиться на базах у границы России с Финляндией
Солдаты американской армии могут появиться на базах у границы России с Финляндией. Об этом сообщает Newsweek.
Это произойдет в том случае, если Хельсинки и Вашингтон подпишут новое соглашение о сотрудничестве в оборонительной сфере. В таком случае американцам также разрешат разместить технику на территории Финляндии и инвестировать в инфраструктуру за счет средств Пентагона.
— Самое главное то, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с США во всех областях безопасности и при этом в короткие сроки, — заявил представитель министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелль.
В издании напомнили, что договор об оборонном сотрудничестве обсуждается с прошлой осени.
5 апреля правительство Финляндии на пленарном заседании приняло постановление о Североатлантическом договоре. Принятие постановления завершает процесс утверждения членства в НАТО на национальном уровне.
4 апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО. Уточняется, что сначала документ будет направлен представителям американских властей, после этого Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса.
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.