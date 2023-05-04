Собянин: Поселения ТиНАО превращаются в полноценные районы Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в четверг, 4 мая, ход строительства новых образовательных учреждений в Новомосковском административном округе. Он проинспектировал работы в поселениях Сосенское и Московский.

Так, в деревне Николо-Хованское на территории ЖК «Испанские кварталы» подходит к завершению строительство большой школы с детским садом, которые войдут в состав школы № 547.

— Здание спроектировано по принципу «школа как город». В нем есть все для учебы и отдыха детей: лаборатории естественных наук, инженерии и физики, художественная мастерская, в том числе для изучения промышленного дизайна и архитектуры, IT-полигон, два спортзала и скалодром, футбольное поле, стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, амфитеатр во дворе, — рассказал Сергей Собянин.

В городе Московский на улице Никитина ведется строительство нового здания для Детской школы искусств. Этот объект спроектирован в стиле модернизма. Площадь нового здания, которое станет подарком к 50-летнему юбилею школы, превысит прежнюю в 6,5 раза.

Всего с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах построили 123 школы и детских сада. До конца года в Новой Москве планируют достроить еще 28 зданий, а к 2035 году — ввести 490 учебных заведений, 125 объектов здравоохранения, около 100 культурно-досуговых строений, отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Также Сергей Собянин сообщил, что новую станцию метро «Потапово» в ТиНАО откроют в конце 2024 года. Благодаря открытию остановочного пункта сократится время в пути.