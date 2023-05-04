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Орбан: Сохранение позиции Запада в военной мощи приведет к новым конфликтам

Евгений Жуков
В мире
Орбан: Сохранение позиции Запада в военной мощи приведет к новым конфликтам
Фото: Администрация президента РФ

Западные государства постепенно теряют позиции в экономическом и демографическом планах, оставаясь конкурентоспособными только в военной сфере. Подобный подход уже в недалеком будущем грозит привести мир к новым военным конфликтам. Такой вывод в четверг, 4 мая, сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик напомнил, что еще 30 лет назад на Запад приходилось свыше 60 процентов мирового производства, однако сегодня этот показатель снизился до 40 процентов. Кроме того, Орбан отметил, что около 80 процентов необходимого энергосырья сегодня добывается не в западных странах.

Говоря о теме демографии, венгерский лидер отметил, что в настоящее время «население Земли растет, а Запада — сокращается».

— Только в военной мощи мы первые. На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд, очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам. Это сейчас и происходит, — цитирует Орбана РИА Новости.

Слова венгерского премьера доказывает недавнее исследование агентства Bloomberg. В материале говорится, что долг стран Восточной Европы с начала года достиг рекордных значений и втрое превысил аналогичный показатель 2022-го. В этом анализе Венгрия замкнула тройку стран-должников с общим долгом в пять миллиардов долларов, опередив тем самым государства с развивающейся экономикой.

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