Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московских водителей предупредили о заморозках с 5 по 9 мая

Евгений Жуков

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Московских водителей предупредили о заморозках с 5 по 9 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 9 мая в столице стоит ожидать заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за заморозков с 03:00 до 05:00 пятницы, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кроме того, она отметила, что грядущие длинные выходные в Москве начнутся с плохой погоды. По ощущением она будет больше похожа на дни в начале апреля. По словам Поздняковой, в это время в столице ожидаются холодные температуры воздуха, дождь и мокрый снег.

Прогнозы Москва Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте