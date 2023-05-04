Московских водителей предупредили о заморозках с 5 по 9 мая

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По прогнозам синоптиков, в период с 5 по 9 мая в столице стоит ожидать заморозков. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефоны во время движения, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за заморозков с 03:00 до 05:00 пятницы, 5 мая, сообщили в Гидрометцентре России.

Ближайшие выходные будут очень холодными. Однако после этого погода в столице начнет меняться в лучшую сторону и значительно похорошеет ко Дню Победы. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кроме того, она отметила, что грядущие длинные выходные в Москве начнутся с плохой погоды. По ощущением она будет больше похожа на дни в начале апреля. По словам Поздняковой, в это время в столице ожидаются холодные температуры воздуха, дождь и мокрый снег.