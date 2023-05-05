В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, при которых противопоказаны цитрусовые

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Человеку нельзя употреблять цитрусовые при наличии язвы, панкреатита и гастрита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание».

— Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут оказаться причиной обострения перечисленных заболеваний, — говорится в сообщении.

Также цитрусовые нельзя употреблять при склонности к аллергии, поскольку они имеют высокую аллергенность. Как сообщает сайт проекта, кислоты в цитрусовых вредят зубной эмали, поэтому после употребления этих фруктов лучше почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.

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