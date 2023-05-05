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Приметы и советы

В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, при которых противопоказаны цитрусовые

Араз Салехов
Общество
В Роспотребнадзоре перечислили заболевания, при которых противопоказаны цитрусовые
Фото: Pexels

Человеку нельзя употреблять цитрусовые при наличии язвы, панкреатита и гастрита. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание».

— Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут оказаться причиной обострения перечисленных заболеваний, — говорится в сообщении.

Также цитрусовые нельзя употреблять при склонности к аллергии, поскольку они имеют высокую аллергенность. Как сообщает сайт проекта, кислоты в цитрусовых вредят зубной эмали, поэтому после употребления этих фруктов лучше почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.

Завтрак — важный прием пищи, который запускает метаболические процессы в организме и задает ритм на весь день, но не вся еда натощак несет пользу для человека. О том, какие продукты лучше не есть на голодный желудок и с чего лучше начать день, «Вечерней Москве» рассказала врач — нутрициолог-терапевт Надежда Чернышова.

Заведующая терапевтическим отделением, врач-гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Анна Свиридова перечислила запрещенные при обострении гастрита продукты.

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