Доля денежных переводов из России в Казахстан превысила 40 процентов в марте

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В марте объем денежных переводов из России в Казахстан превысил 40 процентов от общей суммы таких транзакций. Об этом свидетельствует статистика Национального банка республики о переводах средств из-за рубежа.

— В марте 2023 года в Казахстан из-за рубежа посредством системы денежных переводов было направлено 114 тысяч транзакций на сумму 29,9 миллиарда тенге (67,5 миллиона долларов), — говорится в сообщении.

По объему полученных денег из-за рубежа лидирует Россия — 12,2 миллиарда тенге (27,5 миллиона долларов, доля от общей суммы — 41 процентов. Также наибольшее количество переводов в Казахстан поступает из Узбекистана (10,4 процента), Южной Кореи (9,9 процента), США (9,7 процента) и Турции (шесть процентов), передает ТАСС.

Недавно власти США предупредили Казахстан о рисках потенциального применения к компаниям и банкам страны вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от наложенных на нее западными государствами ограничений. В настоящее время, по ее словам, Вашингтон находится в тесном контакте с «казахстанскими коллегами».