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Более 220 тысяч человек за год посетили музей «Г.О.Р.А.»

Араз Салехов
Город
Более 220 тысяч человек за год посетили музей «Г.О.Р.А.»
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Свыше 220 тысяч человек за год посетили филиал Музея Победы на Поклонной горе – Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Музей «Г.О.Р.А.» — это одна из крупнейших в мире коллекций военной техники и вооружения времен Второй мировой войны под открытым небом, — говорится в сообщении.

В локациях собрали свыше 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей.

Недавно возле стен Музея Победы участники «Движения Первых» дали старт акции «Окна Победы». Участники акции раздавали посетителям трафареты с изображениями символов Великой Победы, которые накануне 9 Мая предлагается вешать на окна.

Кроме того, в рамках международной акции «Георгиевская ленточка» до 9 мая волонтеры Музея Победы будут раздавать ленточки в главном здании музея и в филиале на Поклонной горе — музее «Г.О.Р.А». В общей сложности раздадут более 100 тысяч ленточек.

В день Победы, 9 мая, музей «Г.О.Р.А» откроет свои двери для посетителей бесплатно. Экспозиция будет работать с 10:00 до 22:00.

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