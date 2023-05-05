Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели эвакуировали человека с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе

Полина Пашкина
Происшествия
Спасатели эвакуировали человека с высоты более пяти тысяч метров на Эльбрусе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Туриста эвакуировали с высоты 5,2 тысячи метров на горе Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что помощь понадобилась молодому человеку 2007 года рождения, который почувствовал недомогание во время восхождения. Он поднимался на Эльбрус в составе двух человек из Нижегородской области.

Участие в поисково-спасательной операции приняли 10 человек. Они обнаружили туриста, у которого были признаки горной болезни. Его эвакуировали вниз в поселок Терскол. Медицинская помощь ему не потребовалась, передает Telegram-канал «МЧС КБР».

На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России и бывшего Советского Союза «Приют-11». Крайним сроком завершения работ называют 2025 год. В гостиничном комплексе также разместят спасателей, чтобы они могли быстрее добираться при необходимости до восходящих по южному склону.

В августе 2022 года две группы туристов под руководством педагогов Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма совершили пешие походы четвертой категории сложности. Первая группа прошла маршрут по Центральному Кавказу — от Осетии до Эльбруса. Она преодолела перевалы категории трудности 2А и поднялась на вершину Эльбруса.

МЧС Эльбрус Спасатели
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте