Трамваи № 17 задерживались в районе остановки «Сельскохозяйственная улица»

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Москва, Северо-Восточный административный округ, район Ростокино Карта всех событий

На проспекте Мира в районе остановки «Сельскохозяйственная улица» задерживаются трамваи № 17. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что маршрут трамвая временно изменили.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Позднее движение было восстановлено.

На севере столицы вечером 1 мая иномарка Volkswagen Polo наехала на препятствие и полностью перекрыла движение трамваев. Авария произошла на Тимирязевской улице (в районе остановки «Институт биотехнологии»). Задерживались трамваи № 27 и 29.

Другой случай в этот же день произошел на Судостроительной улице. Трамваи № 47 и 49 задерживались на путях из-за ДТП в районе остановки «9-й квартал». Позднее движение было восстановлено.

28 апреля на пересечении Варшавского шоссе и Нагатинской улицы по техническим причинам также задерживались трамваи № 47 и 49. Маршруты пришлось временно изменить.