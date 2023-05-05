Инициативе с международным участием «Горячее сердце» исполнилось 10 лет

Фото: Unsplash

Всероссийской общественно-государственной инициативе с международным участием «Горячее сердце» исполняется 10 лет.

— Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации, — говорится в сообщении.

За десять лет в адрес оргкомитета поступило более десяти тысяч представлений на награждение почетным знаком и символом «Горячее сердце» из всех субъектов России и 25 зарубежных стран. Лауреатами стали 1510 человек и общественных организаций.

Кроме того, торжественная церемония награждения победителей V Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» состоялась в Москве 19 апреля. Среди победителей есть участники из Москвы, ими стали Никита Зарубин, Дарья Калиновская, Кристина Дикарева, а также Ваге Игнатян и Дмитрий Андронников.

Заявки на участие в конкурсе «Мы вместе» принимаются до 15 мая. К слову, награды победителям традиционно вручит президент России Владимир Путин.