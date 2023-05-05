Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инициативе с международным участием «Горячее сердце» исполнилось 10 лет

Араз Салехов
Общество
Инициативе с международным участием «Горячее сердце» исполнилось 10 лет
Фото: Unsplash

Всероссийской общественно-государственной инициативе с международным участием «Горячее сердце» исполняется 10 лет.

— Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации, — говорится в сообщении.

За десять лет в адрес оргкомитета поступило более десяти тысяч представлений на награждение почетным знаком и символом «Горячее сердце» из всех субъектов России и 25 зарубежных стран. Лауреатами стали 1510 человек и общественных организаций.

Кроме того, торжественная церемония награждения победителей V Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» состоялась в Москве 19 апреля. Среди победителей есть участники из Москвы, ими стали Никита Зарубин, Дарья Калиновская, Кристина Дикарева, а также Ваге Игнатян и Дмитрий Андронников.

Заявки на участие в конкурсе «Мы вместе» принимаются до 15 мая. К слову, награды победителям традиционно вручит президент России Владимир Путин.

Награждение Мероприятия Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Повод вспомнить отличные песни: почему рейтинги сериала «За полчаса до весны» зашкалили

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запрещено все, что не разрешено: чего ждать от нового пакета антироссийских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Все мнения
О проекте