Сенатор Инна Святенко: Интерес к возможностям промышленного туризма в Москве растет

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Москве есть возможность расширения потенциала туристической отрасли. Сделать это можно за счет новых направлений для путешественников. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, туристическая отрасль в столице постепенно растет и восстанавливается после пандемии. Помимо уже привычного посещения исторических достопримечательностей, памятников архитектуры, музеев, делового и семейного туризма, развиваются относительно новые направления.

— Промышленный туризм привлекает самые разные группы путешественников. Посещение предприятий — это возможность рассказать детям, как устроены те или иные процессы, это и профориентация для молодежи, и большие возможности для взрослых. Интерес к проекту «Открой#Моспром» большой, — сообщила Святенко.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги виртуального квиза программы. В состязании приняли участие 327 команд — это более 1,3 тысячи участников из 56 регионов России.

Сенатор добавила, что в Москве реализуют меры поддержки отрасли, направленные на стимулирование туристического потока. Это компенсации и грантовые программы, направленные как на организаторов молодежных мероприятий, так и на тех, кто работает с представителями старшего поколения, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».

Развитие форматов промышленного туризма в столице привлекает широкую аудиторию и предоставляет новые возможности для профориентации молодежи, считает сенатор.