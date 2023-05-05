Редкий случай: что принесет с собой полутеневое затмение Луны 5 мая

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Лунное затмение 5 мая 2023 года — редкий случай полутеневого затмения, когда практически весь диск Луны пройдет в пределах полутени Земли, поэтому уменьшение яркости спутника будет более заметным, чем обычно. Луна во время затмения находится в созвездии Весов и пройдет через южную часть земной полутени. Как на нас повлияет это астрологическое событие, «Вечерней Москве» рассказала таролог Алисия Артемьева.

Что принесет затмение

Лунное затмение символизирует окончание одного цикла и начало нового. Оно всегда связано с изменениями в жизни (как положительными, так и негативными), может также оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, вызывая чувства тревоги, напряжения или неуверенности.

В зависимости от знака зодиака, в котором происходит лунное затмение, и от того, какие планеты находятся в этом знаке, астрологи могут делать прогнозы относительно того, какое влияние окажет такое явление на жизнь людей. В этот раз лунное затмение происходит в Весах — в знаке, связанном с красотой и гармонией. Поэтому оно может повлиять на изменения в творчестве, во внешнем виде, в самооценке и во взаимопонимании с другими людьми.

В целом лунное затмение — это время перемен, которое может привести к новым возможностям. Для того чтобы максимально использовать энергию этого времени, важно сохранять позитивный настрой и открытость к новым возможностям, а также следить за своим здоровьем и энергетическим состоянием. В период лунного затмения рекомендуется проявлять осторожность и избегать некоторых действий.

Чего категорически нельзя делать:

начинать новые дела или проекты (это время изменений и переходов, и начинать что-то новое — преждевременно или бесперспективно);

подписывать важные документы или соглашения (это время, когда у людей могут быть эмоциональные колебания и неуверенность, а поспешность может привести к ошибкам или неправильным решениям);

организовывать крупные мероприятия или вечеринки (это время, когда люди могут быть эмоционально нестабильными, что может привести к конфликтам или неприятным ситуациям);

подрезать волосы или ногти — это может привести к тому, что вы потеряете энергию и силу;

принимать важные решения;

путешествовать.

Что рекомендуется: