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Столичная полиция предупредила об ответственности за запуск дронов

Евгений Силаев
Город
Столичная полиция предупредила об ответственности за запуск дронов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главное управление Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Москве в пятницу, 5 мая, предупредило горожан об ответственности за запуск дронов.

В ведомстве напомнили, что с 3 мая в Москве действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Исключением станут дроны, используемые городскими службами.

Столичная полиция призвала граждан не нарушать введенный запрет. Кроме того, горожан предупредили об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА.

— За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность, — говорится на сайте столичного ГУ МВД.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что начиная с 3 мая в столице вводится запрет на запуск беспилотников. Исключения составят беспилотные летательные аппараты, которые применяются по решениям органов государственной власти.

Россия имеет достаточно средств защиты против участившихся атак беспилотников. К таким средствам относятся не только системы ПВО, но и различные устройства, которые отключают беспилотник от управления и выводят его из строя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

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