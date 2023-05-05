Пригожин сообщил о продвижении российских сил в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы за пятницу, 5 мая, продвинулись в городе Артемовске на 170 метров.

— Подразделения «Вагнер» продвинулись до 170 метров в различных направлениях и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади Артемовска. Под контролем ВСУ осталось 2,52 квадратных километра, — приводит пресс-служба основателя «Вагнера» его слова в Telegram-канале.

Также он добавил, что у подразделений ЧВК есть возможности продвигаться в городе до 9 мая.

Евгений Пригожин 5 мая сделал официальное заявление о том, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ. Свое решение он объяснил отсутствием необходимого количества боеприпасов.

О «снарядном голоде» Пригожин заявлял еще в конце апреля. По его словам, из-за этого погибли 94 российских военных. Он добавил, что потери российской стороны могли бы быть меньше, если бы у военных было достаточно боеприпасов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.