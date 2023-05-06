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Приметы и советы

Доктор Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания

Юлия Курганова
Общество
Доктор Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания
Фото: shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания. Он предложил принимать таблетки мелатонина.

Мелатонин — гормон сна, который вырабатывается организмом во время сна, причем только ночью. Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» отметил, что после регулярного приема прием мелатонина уже не дает первоначального эффекта.

Медик добавил, что для того, чтобы сон был качественный, нужно ежедневно ложиться спать в одно и то же время.

Также он порекомендовал перед отходом ко сну не пользоваться смартфоном и другими гаджетами, не читать новости и не смотреть телевизор.

Еще одним фактором здорового сна Мясников назвал недопущение переедания, а оптимальным перекусом перед сном он назвал яблоко или морковь.

Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, что такое синдром короткого сна и вредно ли спать меньше шести часов в день. Он напомнил, что продолжительность сна кодируется генетически и для большинства людей составляет 7–8 часов. Излишне долгий или короткий сон, как правило, связан с различными заболеваниями.

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