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Приметы и советы

Байден оговорился и призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы

Лейла Алиева
В мире
Байден оговорился и призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что Барак Обама не должен выиграть следующие президентские выборы. Такую оговорку он сделал в эфире телеканала MSNBC.

— Мы не можем позволить Обаме. Мы можем не позволить выиграть эти выборы человеку, который был президентом четыре года назад, и вновь стать президентом, — подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопросы Байден также отметил, что отличается от предыдущего президента США Дональда Трампа абсолютно всем.

По данным журнала Politico, Джо Байден недоволен слабой поддержкой на американском кабельном телевидении и жалуется на это своим подчиненным. Американский президент недоволен тем, как его защищают на телевидении. Ответственные за подготовку его избирательной кампании на второй президентский срок надеются исправить это.

Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

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