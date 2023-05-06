Ученые обеспокоились резким увеличением температуры в Мировом океане

Фото: pixabay.com

Температура поверхности океана находится на исторически рекордно высоком уровне и составляет 21 градус. Об этом рассказал профессор Университета Нового Южного Уэльса Мэтью Ингленд.

Известно, что температура начала повышаться еще в середине марта и буквально за несколько недель возросла до рекордного уровня.

— Рекорд может показаться небольшим, но это огромное количество энергии, — пояснил Ингленд.

При этом некоторых ученых беспокоит, что такое резкое изменение температуры приведет к тревожной тенденции в климатических изменениях. Другая часть специалистов уверены, что этого стоило ожидать, учитывая вызванный человеком природный кризис, передает CNN.

Ежегодно уровень Мирового океана растет. Из-за этого в течение XXI века может исчезнуть ряд низко расположенных островов, а Россия потеряет территорию, сопоставимую с площадью крупной европейской страны. В беседе с «Вечерней Москвой» климатолог Владимир Клименко рассказал, что со временем на Земле и вовсе исчезнут все низко расположенные территории.