Более 270 заявок подали на участие в премии MUF Community Awards

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Более 270 заявок поступило на участие в ежегодной мультидисциплинарной премии Московского урбанистического форума MUF Community Awards 2023. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Инновационные проекты и практики, представленные участниками, вносят свой вклад в создание комфортной и безопасной городской среды, — отметил он.

Полученные заявки изучит экспертное жюри форума, которое выберет лучшие проекты для конкурсной программы. Победителей премии определят жители столицы при помощи голосования на портале mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе прошлого года победителями MUF Community Awards стали приложение для детей с ментальными особенностями «Я иду в музей», онлайн-сервис «Магнит Аптека» для бронирования медикаментов, Дом-культуры ГЭС-2, Музей криптографии, первая в России комедийная картинная галерея Comedy Gallery и многие другие проекты. Награды лауреатам вручались в 18 номинациях.