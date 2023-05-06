Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Очень рад вас видеть»: Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Евгений Жуков
Общество
«Очень рад вас видеть»: Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На кадрах видно, как политик подходит к Примадонне со словами «Я очень рад вас видеть», а также целует и жмет ей руку. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «MSK1.ru».

Помимо указанных лиц на похороны известного кутюрье пришли телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко. Народный артист РСФСР Владимир Винокур при этом сказал, что уход Юдашкина стал большой утратой для всей культуры России.

Венки на церемонию прощания также прислали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья артиста Филиппа Киркорова, Дом моды «Слава Зайцев» и многие другие.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелым заболеванием и перенес 20 операций, однако они не помогли победить недуг. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии российского модельера.

Алла Пугачева Дмитрий Песков Валентин Юдашкин
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте