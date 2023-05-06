«Очень рад вас видеть»: Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На кадрах видно, как политик подходит к Примадонне со словами «Я очень рад вас видеть», а также целует и жмет ей руку. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «MSK1.ru».

Помимо указанных лиц на похороны известного кутюрье пришли телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко. Народный артист РСФСР Владимир Винокур при этом сказал, что уход Юдашкина стал большой утратой для всей культуры России.

Венки на церемонию прощания также прислали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, семья артиста Филиппа Киркорова, Дом моды «Слава Зайцев» и многие другие.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелым заболеванием и перенес 20 операций, однако они не помогли победить недуг. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии российского модельера.