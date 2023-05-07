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Синоптик Леус: Москва окажется на периферии антициклона «Тина» 7 мая

Полина Пашкина

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Погода в Москве
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Синоптик Леус: Москва окажется на периферии антициклона «Тина» 7 мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва и Санкт-Петербург окажутся на периферии обширного антициклона, который получил от немецких метеорологов название «Тина». Об этом в субботу, 7 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в столице ожидается переменная облачность без осадков.

— Днем до плюс 8–10 градусов по Цельсию, ветер северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы, — сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

В Санкт-Петерурге ожидается облачная погода с прояснениями. День обойдется без существенных осадков. Днем в Северной столице будет от 9 до 11 градусов тепла, а скорость северо-западного ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в Санкт-Петербурге составит 773 миллиметра ртутного столба, что превысит норму.

В столичном регионе до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. По его словам, в период с 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры.

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