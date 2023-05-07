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Приметы и советы

«У малыша были другие планы»: Зепюр Брутян рассказала о неожиданности родов

Полина Пашкина
Общество
«У малыша были другие планы»: Зепюр Брутян рассказала о неожиданности родов
Фото: t.me/bugevuge001

Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Актриса сообщила, что стала матерью мальчика 28 апреля. По ее словам, роды оказались для нее и супруга неожиданностью.

Пара не успела завершить ремонт. Параллельно с этим Брутян планировала и другие домашние дела. По ее словам, малыш должен был появиться на свет чуть позже.

— Мы были уверены, что у нас еще есть 5–10 дней точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы, — рассказала Брутян в социальных сетях.

После того как актриса оказалась в родильной палате, она начала готовиться к родам. Брутян выполняла упражнения с большим упругим мячом и качалась на качелях. Это должно было помочь девушке расслабиться.

Сына Прилучный и Брутян назвали Микаэлем. Это имя имеет значение «подобен Богу». Сразу после родов пару навестили старшие дети Прилучного от Агаты Муцениеце.

Слухи о беременности новой избранницы Прилучного появились в ноябре прошлого года. В феврале 2023 года пара перестала скрывать, что их семья ждет пополнения.

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