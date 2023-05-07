«У малыша были другие планы»: Зепюр Брутян рассказала о неожиданности родов

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Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Актриса сообщила, что стала матерью мальчика 28 апреля. По ее словам, роды оказались для нее и супруга неожиданностью.

Пара не успела завершить ремонт. Параллельно с этим Брутян планировала и другие домашние дела. По ее словам, малыш должен был появиться на свет чуть позже.

— Мы были уверены, что у нас еще есть 5–10 дней точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы, — рассказала Брутян в социальных сетях.

После того как актриса оказалась в родильной палате, она начала готовиться к родам. Брутян выполняла упражнения с большим упругим мячом и качалась на качелях. Это должно было помочь девушке расслабиться.

Сына Прилучный и Брутян назвали Микаэлем. Это имя имеет значение «подобен Богу». Сразу после родов пару навестили старшие дети Прилучного от Агаты Муцениеце.